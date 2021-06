행안부-원스토어, 공공앱 이용 편의성 높인다…업무협약 체결

공공앱, 앱스토어 상관없이 내려받기 가능해져

[아시아경제 임철영 기자] 앞으로 정부나 공공기관이 만든 공공앱을 이용할 때 앱스토어 선택의 폭이 넓어지고 시기별로 유용한 공공앱을 안내 받을 수 있다.

17일 행안부는 앱스토어에 등록된 공공앱의 이용 편의성을 높이기 위하여 일제 정비를 추진한다고 밝혔다. 공공앱의 이름, 버전, 기관명 등을 정비해 이용자들의 불편을 해소할 계획이다.

행안부는 각 기관이 공공앱을 안드로이드폰 이용자와 아이폰 이용자 모두 쓸 수 있도록 개발하고 구글 플레이 스토어, 원스토어, 애플 앱스토어 등에 최신 버전을 등록하게 하는 한편 입학, 휴가철 등 시기별로 유용한 여러 공공앱을 모아서 안내해 활용성을 높일 방침이다.

또한 행안부는 이날 원스토어와 공공앱 이용 편의성 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 앞서 SKT, KT, LG유플러스, 네이버가 각각 운영하던 앱스토어를 통합한 원스토어는 우리나라 앱 시장 점유율이 18% 정도다. 일부 공공앱들은 원스토어에 등록돼있지 않아 이용자들의 불편이 있었으나 이번 협약으로 모든 공공앱이 등록될 전망이다.

원스토어는 공공앱에 구별하기 쉬운 표시를 추가하여 공공앱을 검색한 이용자가 비슷한 이름의 다른 앱을 잘못 내려받아 민감한 개인정보를 입력하는 일이 없도록 할 예정이다. 이밖에 행안부와 원스토어는 공공앱의 신속한 등록, 편리한 검색, 코로나19 등 재난극복을 위한 활용 등에 협력하기로 했다.

이재영 차관은 “이번 업무협약을 통해 공공앱 이용자의 서비스 선택폭이 넓어지고, 공공앱의 이용 편의성이 높아질 것”이라며 “정부는 국민들이 비대면으로 행정서비스를 편하게 이용하시도록 공공앱의 품질을 개선하는 등 디지털 정부혁신을 지속 추진해 가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr