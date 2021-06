NS홈쇼핑, KOTITI시험연구원과 소비재 안전관리 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 KOTITI시험연구원과 ‘소비재 부문 안전관리 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 NS홈쇼핑은 KOTITI시험연구원과 유기적으로 협력해 섬유 및 금속장신구 제품의 안전관리 기반 구축을 위해 힘쓰기로 했다.

NS홈쇼핑은 앞으로 섬유, 금속장신구 제품의 해당 협력사에 KOTITI시험연구원에서 진행되는 섬유제품 시험분석 비용 할인 지원. 금속장신구 제품에 대한 금속장신구 알레르기 안전 인증 비용 전액을 지원하기로 했다. 대상 상품은 귀걸이, 목걸이, 팔찌, 반지, 시계, 안경테, 헤어핀 등 액세사리류이다.

NS홈쇼핑 관계자는 “앞으로도 엄격하고 깐깐한 품질관리로 우수한 상품을 소비자들에게 전하고 건전한 유통 질서 확립을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

