“우리 동네 이웃알리미 돼 주세요”

성북구 삼선동, 복지사각지대 발굴 및 나눔 문화 확산 위한 홍보캠페인 개최...이웃살피미 주관으로 복지협의체, 주민자치회, 한성대와 협력

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 삼선동 주민센터는 16일 지역 주민 및 상가를 대상으로 복지사각지대 발굴 및 나눔 문화 확산을 위한 홍보 캠페인을 개최했다.

이날 행사는 '우리의 관심온도 이웃의 행복온도'라는 삼선동 지역사회보장협의체의 슬로건 아래에서 이웃에 대한 관심을 촉구하는 데 주력했다.

뿐 아니라 주민이 직접 이웃의 어려움을 주민센터에 알려 지역사회 안정망을 스스로 만들어 갈 수 있도록 독려하기도 했다.

캠페인에는 이웃살피미, 복지협의체 및 주민자치회 위원, 한성대학교 자원봉사자 등 총 40명이 참여, 삼선동의 주민들과 상인들에게 안내문과 홍보물품을 전달했다.

또 성북천 분수마루에 주민을 위한 복지 및 건강 상담 부스를 운영, 보다 활발한 캠페인 활동을 전개했다.

이승로 성북구청장은“한마음 한 뜻으로 주민 모두가 이웃살피미로 활동하는 것이 중요하다”면서“주민주도 복지공동체의 선한 영향력으로 구민 모두가 행복한 성북이 되었으면 좋겠다”고 밝혔다.

한편, 삼선동 주민센터는 현재 ‘우리동네돌봄단’및‘이웃살피미’ 등을 운영, 복지사각지대 발굴과 취약가구 모니터링에 집중하고 있으며 앞으로도 주민주도 복지공동체 사업을 통해 위기가구 지원에 적극적으로 힘 쓸 예정이다

