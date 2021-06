Fed 금리 인상 예고에 NY증시·美 국채·금 하락(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 금리 인상을 앞당길 것이라는 전망에 따라 하락 마감했다. 미 국채금리도 상승하고 금값이 추락하는 등 미국은 물론 전 세계 자본시장이 크게 흔들렸다.

16일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 265.66포인트(0.77%) 하락한 3만4033.67에, S&P500지수는 22.89포인트(0.54%) 떨어진 4223.70에, 나스닥지수는 33.17포인트(0.24%) 밀린 1만4039.68에 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕증시 주요 지수는 이날 Fed가 발표한 위원들의 점도표가 2023년 두 차례 금리 인상을 예고하면서 일제히 하락했다.

장중에는 낙폭이 확대되기도 했지만 제롬 파월 Fed 의장이 점도표를 맹목적으로 신뢰하지 말라고 언급하면서 낙폭이 다소 줄었다. 그는 점도표가 "위원 개인들의 견해이지 구체적인 계획이 아니다"라고 설명하기도 했다.

10년물 국채금리는 FOMC 회의 결과 발표 직전 1.4%대에서 1.559%까지 수직으로 상승했다. 특히 통화 정책 변화에 민감한 2년물 금리는 0.203%를 기록해 2020년 6월 16일 이후 최고를 기록했다. 국채금리 상승은 국채값 하락을 의미한다.

국채금리 상승효과에 주요 통화 대비 달러 가치를 반영하는 달러지수도 동반 상승했다. 금리 상승이 예고되며 금값은 2%나 추락했다.

통상 국채금리가 상승하면 기술주가 타격을 받지만, 애플과 아마존은 오히려 상승 마감했다. 알파벳과 페이스북은 하락 마감했다.

테슬라 주가는 0.9% 상승했다. 가상화폐 거래소 코인베이스는 1.7% 내렸다. 가상화폐 비트코인은 3%, 이더리움은 4%, 도지코인은 2% 각각 하락했다.

경제활동 개재로 인해 실적 하락이 우려된 메타버스 업체 로블록스가 8%나 하락해 이목을 끌었다. 여행 증가 기대감에 카지노 주와 항공 주는 이날도 강세를 보였다.

