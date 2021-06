[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 16일 오후 6시 겸재정선미술관에서 열린 ‘2021년도 강서구 한일친선교류협의회 정기회의’에 참석했다.

이날 회의는 한일친선교류협의회(회장 고건상) 임원 10여 명이 참석한 가운데 ▲2020년도 주요업무 추진실적 및 결산 승인 ▲2021년도 주요업무 계획 보고 순으로 진행됐다.

노현송 구청장은 “코로나19로 자매 도시와의 문화 교류, 방문 일정 등이 취소되면서 교류 활동에 어려움이 있었다”며 “많은 분들이 백신을 접종받고 있는 만큼 이를 통해 집단면역이 형성된다면 이전처럼 자매 도시와의 활발한 상호교류가 진행될 것으로 기대한다”고 말했다.

