오월단체 “도덕적 기준 부합토록 시민 참여 ‘자정위원회’ 만들 것”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 오월단체가 시민의 도덕적 기준에 부합하는 단체로 거듭나기 위해 시민이 참여하는 '자정위원회'를 만든다.

오월단체(5·18기념재단, 민주유공자유족회, 민주화운동부상자회,구속부상자회)는 16일 보도자료를 통해 "5·18단체들로부터 좋지 않은 소식이 들릴 때마다 인내와 포용으로 지켜봐 주시고 감싸주셨던 시민 여러분들께 깊은 사죄의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

이들은 "5·18유공자라는 명예는 무한한 도덕적 면책 특권이 아닐 뿐만 아니라 어떤 행위를 저질러도 용서 받는 면죄부가 아니다"며 "지난 40여 간 아무리 감당하기 힘든 고통을 겪었더라도 그것이 부도덕과 탈법, 부정과 부조리를 정당화시키는 사면장일 수는 없는 일"이라고 말했다.

이어 "단체의 이름으로 스스로 자정운동을 벌이겠다"면서 "파렴치한 범죄를 저지른 자는 임원에 선임되지 못하도록 임원자격을 강화하겠다"고 사죄했다.

또 "사회적으로 지탄 받는 범죄를 저지르고도 5·18유공자단체 임원이라고 할 수는 없다"며 "시민이 참여하는 자정위원회를 만들어 시민의 눈과 기준으로 5·18단체가 바로 서도록 하고 시민의 도덕적 기준에 맞지 않는 부분은 과감하게 잘라내겠다"고 강조했다.

더불어 "5·18유공자의 품격에 걸맞은 도덕성과 사회성을 갖추도록 고통스럽겠지만 넘어야 할 난관은 반드시 극복하겠다"며 "내부의 엄격한 규율과정을 통해 시민들의 사랑을 받는 5·18유공자 단체로 다시 서겠다"고 말했다.

그러면서 "시민 여러분들의 꾸짖음을 자양분으로 삼아 새로운 모습으로 거듭 날 것을 머리 조아리며 약속드린다"고 덧붙였다.

