빗썸, 임직원 대상 업계 첫 국제표준 준법경영시스템 교육 실시

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸이 임직원 대상으로 업계 최초로 국제표준 준법경영시스템 교육 실시했다.

빗썸은 지난 10~11일 서울 강남구 본사에서 한국공정경쟁연합회 국제표준화기구(ISO) 전문위원을 초청해 국제표준 준법경영시스템(ISO 37301) 인증을 위한 내부 심사원 양성교육을 실시했다고 16일 밝혔다.

교육은 ▲ISO37301 주요 요구사항 ▲ISO19011(심사기법) 및 핵심사항 ▲심사 체크리스트, 심사계획서 활용한 실습 등으로 구성됐다.

ISO 37301은 지난 4월 ISO에서 제정한 준법경영에 대한 국제표준으로 조직의 컴플라이언스 경영 시스템 수립 및 개선을 위한 다양한 기준을 제시한다. 빗썸 측은 교육을 진행한 이후부터 내부 심사 활동을 강화하고 실제 업무에 적용해 ISO 37301 인증을 획득하겠다고 밝혔다.

빗썸 관계자는 “이번 교육은 빗썸에 대한 고객과 시장의 신뢰를 향상시키기 위해 추진했다”며 “가상화폐 거래소로서 고객의 신뢰에 부응하고 사회적 책임을 다하기 위해 국제 표준 요구사항에 따른 준법경영 및 내부통제를 강화하겠다”고 말했다.

