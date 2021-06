금융위, 작년 숨은 보험금 3.3兆 찾아줘…남은 금액 12.6兆

'숨은 내보험 찾아주기' 캠페인 진행…숨은 보험금 청구 간소화 추진

[아시아경제 이광호 기자]지난해 소비자가 찾아간 숨은보험금이 3조여원에 달하는 것으로 집계됐다. 정부는 소비자들이 더욱 쉽고 편리하게 숨은 보험금을 찾아갈 수 있도록 제도개선 추진할 방침이다.

16일 금융위원회에 따르면 지난해(2019년 12월∼2020년 11월) 소비자가 찾아간 숨은 보험금은 3조3197억원으로 전년(2조8513억원) 대비 4684억원 증가했다.

업권별로는 생명보험사가 3조1198억원을 손해보험사가 1999억원을 찾아 줬다.

보험금 유형별로는 중도보험금이 2조2437억원으로 가장 많았고, 이어 만기보험금 8192억원, 휴면보험금 2067억원, 사망보험금 501억원 순이었다.

특히 지난해부터 폐업·도산 신고된 사업장의 근로자가 수령하지 않은 퇴직연금 2억7000만원도 찾아 줬다.

아직 소비자가 찾아가지 않은 숨은 보험금은 4월 말 기준 12조6653억원이다. 중보보험금 8조8900억원, 만기보험금 3조1700만원, 휴면보험금 6100만원 등이다.

정부는 소비자가 숨은 보험금을 더욱 쉽고 편리하게 찾아갈 수 있도록 캠페인 추진, 청구 간소화 등 제도개선을 지속 추진할 계획이다.

우선 행정안전부 주민등록전산망 정보를 활용해 이달 중 숨은 보험금 관련 우편안내를 추진한다.

지난해 숨은 보험금이 발생했으나 현재까지 보험금을 찾아가지 않은 보유자와 피보험자가 사망해 사망 보험금이 발생했으나 보험금을 미청구한 보험 수익자의 최신주소로 우편안내를 실시한다.

또 보험수익자가 '내보험 찾아줌(Zoom)'에서 보험금 확인 및 지급계좌를 입력해 모든 숨은 보험금을 일괄 청구할 수 있도록 시스템을 대폭 개선할 예정이다.

금융위 관계자는 "내보험 찾아줌 전산시스템 개선작업 등을 진행 중"이라며 "올해 3분기까지 완료할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

