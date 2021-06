▶김형선씨 별세, 최용수·최재영·최민석·최명희·최경희·최정화·최은실·최선영·최정윤씨 모친상, 이규태·박상기(유니버스 대표이사)·김정근(오스코텍 회장)·김상태(지안 대표이사)·문무일(전 검찰총장)씨 빙모상 = 서울 성모병원 장례식장 31호실, 발인 18일 오전 7시30분. (02)2258-5940

