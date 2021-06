스타필드 별마당 도서관, 개관 4주년 기념 힐링 콘서트 ‘인기’

[아시아경제 임춘한 기자] 스타필드 코엑스몰의 별마당 도서관은 지난달 31일부터 개관 4주년을 기념해 ‘나를 위한 여행’을 주제로 대형 예술 작품, 여행 서적 전시 등 다채로운 행사를 펼치고 있다고 16일 밝혔다.

별마당 도서관은 집에서 안전하게 즐길 수 있는 온라인 합창공연과 토크콘서트도 마련해 지친 이들을 위한 힐링을 순간을 선물한다. 영상은 스타필드 및 별마당 도서관 공식 유튜브에서 이달 30일까지 순차적으로 공개한다.

지난 11일부터 17일까지 총 5차례에 걸쳐 공개되는 합창공연 영상에는 격려와 기대의 목소리가 줄을 이었다. 지난 11일부터 15일까지 공개된 영상 조회수도 5일 만에 총 3만뷰를 기록하는 등 큰 인기를 끌고 있다.

국립합창단과 함께한 합창공연은 아름다운 가사와 멜로디로 듣는 이들에게 위로를 선사하는 힐링콘서트로, 총 5개 영상을 통해 감상할 수 있다. 공연은 모두가 하나 되어 아름다운 화음을 만들어내는 합창처럼, 어려운 시기일수록 힘을 합쳐 극복하자는 의미를 담았다. 곡 구성은 김소월, 김영랑 등 우리나라 대표 서정 시인들의 시를 가사로 한 못 잊어, 끝없는 강물이 흐르네를 비롯해 국립합창단의 창작 작품인 괜찮아요 등으로 이뤄졌다.

토크콘서트에서는 미슐랭 1스타 레스토랑 라망시크레의 손종원 셰프가 음식과 책, 인문학의 만남을 주제로 음식에 관한 이야기 나눈다. 이에 어울리는 스트링 콰르텟(현악 4중주단)의 라이브 연주를 들을 수 있다. 토크콘서트는 25일 방황 편, 28일 열정 편, 30일 성장 편, 총 3회로 진행된다. 본격적인 토크콘서트 시작 전 스트링 콰르텟의 연주를 22일부터 24일까지 총 3일간 선공개한다. 모든 영상은 별마당 도서관 또는 스타필드 공식 유튜브를 통해 확인할 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr