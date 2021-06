신세계百 본점, 썸머 힐링 페어…“홈캉스 상품 한자리에”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 18일부터 24일까지 본점 1층 아트리움과 지하 1층 식품관에서 ‘썸머 힐링 페어’를 연다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 집에서도 즐겁게 무더위를 잊게 해줄 여러 상품을 모아 소개한다. 1층 아트리움에서는 통기성이 좋아 시원한 ‘시카디자인’ 가구를 준비했다. 친환경 소재인 라탄을 사용해 인체에 무해하고 바람이 잘 통해 여름용 가구로 활용도가 높다. 대표 상품으로는 이사벨 암체어, 도나델로 사이드 테이블, 에그 체어 등이 있다. 이번 팝업 오픈을 기념해 특별한 이벤트도 준비했다. 모든 구매 고객에게는 전 상품 10% 할인과 함께 캔들라이트 홀더를 사은품으로 제공한다. 또한 100·200만원 이상 구매 시 오브제 세트 및 랜턴을 증정한다.

지하 1층 식품관에서는 맛은 물론 디자인도 화려한 전통주 16종을 선보인다. 특히 에그타르트, 치즈와 곁들여 먹으면 좋은 딸기 스파클링 전통주는 이색적인 조합으로 반응이 좋다. 이번에 판매하는 상품은 코로나 19로 판로 확보가 어려운 지역 양조장을 돕기 위해 신세계가 직접 엄선했다.

선글라스도 1층 팝업 매장에서 특가로 판매한다. 이번 팝업 기간 모든 구매 고객에게 친환경 안경 소재로 만든 키링을 증정하고 2개 이상 구매 시 15% 할인 혜택을 제공한다.

이정욱 신세계백화점 본점장은 “여름철 홈캉스를 알차게 보낼 수 있는 다양한 상품을 한자리에 모았다”며 “앞으로도 고객 수요에 맞는 차별화 된 콘텐츠를 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr