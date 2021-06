경기소방, 주택용 소방시설 홍보영상에 '영어·중국어' 자막

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 도내 거주 외국인들을 위해 주택용 소방시설 의무설치 홍보영상에 영어와 중국어 등 자막을 추가했다.

경기소방본부는 지난해 11월 개그맨 유튜버로 유명한 엔조이커플(손민수ㆍ임라라)이 출연한 '안전을 설치하고 사랑을 지켜요'란 제목의 주택용 소방시설 설치 동영상에 최근 중국어와 영어 자막을 추가했다고 16일 밝혔다.

이는 동영상 발표 후 경기사랑 도민 참여단을 통해 홍보 동영상에 영어와 중국어 자막을 추가해 달라는 민원이 접수됐기 때문이다. 경기사랑 도민 참여단은 도민들이 도정과 관련한 제도와 시책의 개선방안에 대해 제안하는 경기도의 정책이다.

조재관 경기소방본부 소방홍보팀장은 "도내 거주하는 외국인들에게 주택용 소방시설 설치에 대한 홍보를 하게 된 동시에 외부업체 편집비용 예산 수백만 원을 절감하는 효과까지 누리게 됐다"며 "앞으로도 도민 안전을 위한 다양한 콘텐츠 개발을 추진해 소외받는 도민이 없도록 노력하겠다"고 전했다.

경기소방본부는 영상 및 디자인 제작 능력을 보유한 소방관들의 자발적 참여로 구성된 직장 내 동아리 '소ㆍ편ㆍ제(소방서편 영상 제작단)'를 통해 흥미로운 소방홍보 콘텐츠를 제작하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr