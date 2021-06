택배노조 4000여명, 서울 여의도서 1박2일 상경투쟁 시작

사회적 합의 이행 촉구…"분류작업, 택배사 책임"

[아시아경제 유병돈 기자] 전국택배노동조합(택배노조) 조합원들의 1박 2일 상경 노숙 투쟁이 시작됐다.

전국 각지에서 모인 노조원 4000여명은 15일 오후 2시께 서울 영등포구 여의도공원에서 과로사 대책 마련과 사회적 합의 이행을 촉구하는 1박 2일간의 노숙 투쟁에 돌입했다.

집회 참가자들은 "노동자를 죽이는 분류작업 끝장내자", "거짓말쟁이 우정사업본부와 정부는 각성하라" 등의 구호를 외치며 집회를 이어갔다. 이들 몸에는 '분류 작업 택배사가 책임지고 시행하라'는 문구가 붙어 있었다.

이날 집회는 2차 사회적 합의를 위한 최종회의 재개에 맞춰 진행됐다. 택배노조는 지난 8일 택배 기사 과로 문제를 둘러싼 2차 합의가 불발되자 9일부터 전면 파업에 들어갔다.

우체국택배 노동자들의 포스트타워 1층 로비 점거농성도 전날부터 진행 중이다.

사회적 합의기구는 지난 1월 택배 노동자 과로 방지를 위해 분류작업을 택배 노동자의 기본작업 범위에서 제외하고, 사측이 분류작업 전담 인력을 투입하는 내용의 1차 합의문을 만들었다.

이후 합의기구는 분류작업 인력규모와 노동시간 감소에 따른 임금 저하 문제의 해결방안 등에 대한 논의를 이어가고 있다.

경찰은 이날 집회가 집회 및 시위에 관한 법률과 감염병예방법 위반에 해당한다며 해산명령을 했다. 노조가 공원 내부로 스피커 등 집회 장비를 반입하기 위해 잠시 도로를 점거하면서 경찰과 충돌이 발생하기도 했다.

노조는 집회에 앞서 포스트타워 앞에서 기자회견을 열고 "택배 노동자 과로 문제 해결의 핵심은 분류작업"이라며 "분류작업의 책임을 노동자가 아닌 택배사로 명확히 해야 장시간 무임금 공짜 노동에서 해방될 수 있는 길이 열린다"고 주장했다.

이어 "과로사를 멈추기 위해서는 무엇보다 정부가 사회적 합의의 제대로 된 완성을 위해 노력해야 한다"며 "정부는 2차 사회적 합의가 완성되도록 책임 있게 나서야 한다"고 강조했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr