경남도의회 2020 경남 결산 종합심사 원안가결

결산 세입 11조9985억원, 세출 11조3666억원 원안 가결, 15개 부대 의견 채택



[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 도청 소관 예산결산특별위원회는 제386회 정례회 중 '2020회계연도 경상남도 결산 및 예비비 지출 승인 건'에 대해 종합 심사를 하고 원안 가결했다.

2020회계연도 경상남도 결산 규모는 세입 11조9985억원, 세출 11조3666억원, 잉여금 6318억원이다.

지난해보다 세입은 2조2976억원, 세출은 2조2713억원이 증가한 금액이다.

집행실적, 집행부진 사유, 성과목표 설정 및 달성도, 성인지 사업의 적합성 등에 대해 심사를 했다.

도의회에서 의결한 예산을 애초 승인된 목적으로 적정 집행됐는지, 집행 과정에서 잘못된 사례가 없었는지 등에 대해 면밀하게 검토했다.

또한 세입 결손액이 발생하지 않도록 각 실·국?본부 차원에서 대책 방안을 수립하고, 집행 잔액 또는 이월액이 과다 발생한 사업은 향후 적정 예산액이 편성되도록 할 것 등을 주문했다.

한편 이번 결산안은 오는 17일 제386회 정례회 4차 본회의에서 최종 의결하게 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr