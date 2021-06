한국해양진흥공사, 아동센터·노인복지관에 IT기자재·마스크 전달

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국해양진흥공사는 지역사회의 코로나19 극복을 위해 부산시 내 노인종합복지관(해운대구·사하구·북구)에 KF94 마스크 1만장을 전달했다고 밝혔다.

마스크는 부산지역에서 폐지와 재활용품을 수집하는 노약자와 마스크 구매에 비용부담을 느끼는 취약계층에게 전달될 예정이다.

이번 마스크 지원은 코로나19 극복 차원의 일환으로 지역 내 노약자를 살피는 데 의의가 있다. 해양진흥공사는 지난달엔 지역아동센터에 IT 기자재를 지원했다. 코로나19로 인한 원격수업 확대로 아동의 온라인 학습 수요는 확대됐지만 센터내 IT 기자재가 충분치 않아 온라인 학습지원에 어려움이 컸기 때문이다. 이에 따라 노트북 10대와 데스크톱 8대, 태블릿PC 6대 등 총 1500만원 상당의 IT 기자재 24대를 해운대구 지역아동센터 21곳에 지원했다.

황호선 공사 사장은 "지역사회 감염병 예방에 기여하고 어르신들의 원활한 사회활동을 돕고자 마스크를 전달했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 하는 사회공헌활동으로 공공기관의 사회적 책무를 다하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

해양진흥공사는 지난해에 이어 올해도 다양한 사회공헌활동을 추진할 계획이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr





