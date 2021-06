日정부 '문대통령, 도쿄올림픽 계기 방일' 보도 부인

가토 관방장관, 요미우리신문 보도 부인

어제 이어 독도 영유권 또 주장

[아시아경제 김수환 기자] 문재인 대통령이 도쿄올림픽을 계기로 일본 방문을 조율하고 있다는 15일 요미우리신문의 보도를 일본 정부가 부인했다.

가토 가쓰노부 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 관련 질문에 "말씀하신 보도와 같은 사실이 없는 것으로 안다"고 말했다.

앞서 요미우리신문은 한국 측이 도쿄올림픽을 계기로 문 대통령의 방일을 타진했고, 일본 측은 수용하는 방향이라고 이날 보도했다.

한국 측은 문 대통령의 방일 때 스가 요시히데 총리와 처음으로 정상회담을 하겠다는 생각이라고 요미우리는 전했다.

가토 장관은 한일 정상회담에 대한 일본 정부의 자세에 대해 "(요미우리 보도와 같은) 그런 사실이 없기 때문에 가정의 질문에 대해 답하는 것을 삼가겠다"고 말했다.

아울러 모테기 도시미쓰 일본 외무상도 이날 정례 기자회견에서 "(주요 7개국(G7) 정상회의 때) 사전에 (한일 정상 간 약식) 회담이 준비됐다는 보도가 한국 쪽에서 나왔지만 사실에 반하는 것으로 명확하게 (한국 측에) 항의하고 있다"고 밝혔다.

모테기 외무상은 "당연히 어느 쪽에서 다가가 인사하는 것은 있을 수 있다"며 "(한일 정상 사이에) 실제 그런 일이 일어난 것 뿐"이라고 말했다.

가토 장관은 또 한국 측의 독도방어훈련에 '어떤 대항 조치를 생각하고 있느냐'는 질문에는 "한국 해군의 훈련에 대해 정부로서는 강한 관심을 가지고 주시하는 상황이어서 지금 시점에선 논평을 삼가겠다"고 말했다.

가토 장관은 "다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰봐도, 국제법상으로도 명백한 일본 고유의 영토"라며 독도 영유권 주장을 되풀이했다.

그러면서 "다케시마 문제에 대해서는 계속 우리나라의 영토, 영해, 영공을 단호히 지키겠다는 결의로 냉정하고 의연하게 대응해갈 생각"이라고 말했다.

가토 장관은 전날 오후 기자회견 때도 한국의 독도방어훈련에 대해 "독도는 역사적 사실에 비춰보거나 국제법상으로도 명백히 일본 고유 영토임을 고려할 때 받아들일 수 없다"고 주장했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr