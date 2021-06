사랑의열매 ‘대한민국 사회백신’ 나눔캠페인 전개

한상원 광주사랑의열매 회장, 광주지역 캠페인 첫 기부…4000만원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 사랑의열매 사회복지공동모금회가 6월 15일 코로나19 이후 사회문제 해결을 위한 ‘대한민국 사회백신’ 나눔캠페인을 시작했다.

캠페인은 내달 31일까지 47일간 사랑의열매 전국 17개 시·도 지회에서 일제히 전개된다.

광주사회복지공동모금회는 한상원 회장이 ‘광주광역시 사회백신 나눔캠페인’에 첫 기부로 4000만원을 기탁하며 캠페인 시작을 알렸다고 15일 밝혔다.

한 회장은 “코로나19 장기화로 발생된 사회문제 해결을 위해 우리 광주가 힘을 합칠 때다”며 “소중한 성금을 사회백신과 같은 복지사업에 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

사회백신 나눔캠페인은 코로나19 장기화·경기 침체로 어려움 겪고 있는 재난 취약계층과 코로나로 인한 우울감과 실직 등 새로운 사회문제를 지원하기 위해 마련됐다.

지원 대상으로는 기존 저소득 가구뿐만 아니라 경제 불황으로 생계가 곤란한 소상공인과 실직자 등 위기가정이 포함된다.

캠페인 기간 동안 ▲ARS ▲캠페인성금계좌 ▲광주사랑의열매 홈페이지 온라인 모금을 통해 나눔에 참여할 수 있다.

