[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이하늬가 눈부신 미모를 자랑했다.

최근 이하늬는 자신의 인스타그램에 "담비! 런칭 축하해! 옷이 예쁘고, 편하고, 상큼하고, 멋스럽고,꼭 만든 쥔장 닮았네?"라며

사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 예쁜 보조개 미소와 함께 손담비를 응원하는 의리를 보였다. 팬들은 "진짜 너무 예쁘다", "핵여신 상큼이" "고급미 캐주얼의 정석", "매일매일 예쁘다" 등의 댓글로 응원을 보냈다.

한편 이하늬는 올해 개봉 예정인 영화 '유령' 촬영을 마쳤다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr