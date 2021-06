한솔SB마루, 유튜브 '바닥의 비밀' 공개 기념 이벤트

[아시아경제 이준형 기자] 인테리어 자재 기업 한솔홈데코는 유튜브를 통해 드라마 형식의 바이럴 캠페인 영상 '바닥의 비밀'을 공개하고 관련 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

한솔홈데코는 '바닥의 비밀' 영상에서 예상치 못한 반전 등을 통해 한솔SB마루의 장점을 강조했다. 영상에는 "부장님, 패션 센스 바닥이시네요" 등과 같이 바닥의 이중적 의미를 활용한 반전 웃음 코드가 담겼다. 영상 에필로그에서 아들과 엄마가 통화하는 에피소드로 유쾌함을 더했다는 게 회사의 설명이다.

영상에 등장한 한솔SB마루는 한솔홈데코의 강마루 제품이다. 목재 마루의 단점이었던 내수성을 강화해 물이 표면에 스며들어도 변형이 거의 일어나지 않고 찍힘과 눌림에도 강하다. 또한 한솔SB마루는 국내 최고 수준의 친환경 등급인 Super-E0 자재를 사용했다.

한솔홈데코는 이번 영상 공개를 기념해 이벤트를 진행한다. 해당 이벤트를 블로그나 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공유하고 영상 속 바닥의 의미를 비밀 댓글로 남기는 방식으로 참여할 수 있다. 한솔홈데코는 이벤트 참여 고객 중 100명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공한다. 또한 30명을 추첨해 치킨 쿠폰도 제공한다.

한솔홈데코 관계자는 "이번 이벤트로 다양한 세대와 소통하는 기회를 갖고자 한다"서 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 많은 소비자들에게 한솔SB마루를 널리 알리겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr