[이재명 인터뷰]"윤석열은 과거지향 공정…'신상'도 내용이 중요"

이재용 원칙론 강조 "가석방 검토는 나름 합리성"

[아시아경제 박철응 기자] 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰총장에 대해 "과거지향적 공정"이라고 평가하면서 "‘별똥별’이 될 수 있다"고 평가했다. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 윤 전 총장을 두고 ‘별의 순간을 만났다’고 호평한 적이 있는데 이를 꼬집은 것이다. 이 지사는 이재용 삼성전자 부회장 거취 문제와 관련해선 원칙론을 강조하면서도 가석방 검토는 "나름의 합리성이 있다"고 언급했다.

이 지사는 최근 경기도청에서 아시아경제와 인터뷰를 갖고 대선 국면에서 유력한 경쟁자로 여겨지는 윤 전 총장에 대해 "기성 정치에 대한 실망감이 ‘신상’에 대한 갈망으로 나타나지만 결국 내용물이 중요하다"면서 "(윤 전 총장이) 속성 단기 과외로 내용을 채워나가려 하시는 것 같은데 성공했으면 좋겠다. 국민들을 위해서라도 야당이 잘 되길 바란다"고 말했다.

본인을 ‘친기업적 정치인’이라고 규정한 그는 이 부회장 사면 관련 의견을 묻자 "대통령이 가진 고도의 정무적 권한이므로 언급하는 것이 바람직하지 않다"고 선을 그었다. 다만 이 지사는 "가석방 검토는 나름의 합리성이 있다는 생각"이라며 "재벌이라고 가석방 검토 대상에서도 제외한다는 것 역시 불공정이다. 법 앞에서 누구나 평등하다"고 밝혔다. 친기업적 행보란 "예측 가능하며 공정한 경쟁의 기회를 보장하는 것"이라고 설명했다.

여당 내 일부 인사들이 제기하는 경선 연기 주장에 대해서는 "개인의 유불리, 이해관계를 떠나 원칙에 충실해야 한다"는 입장을 고수했다. 개헌론과 관련해서도 "(사회적) 에너지가 개헌에 모두 빨려 들어가서는 곤란하다. 지금은 민생 개혁에 집중해야 할 때이고, 저는 실용주의자"라고 일축했다

