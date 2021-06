충남, 차세대 핵심 소재·부품 산업육성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 차세대 핵심 소재·부품 산업육성에 나선다.

도는 최근 산업통상자원부 공모 ‘첨단 분말소재 부품개발 기반구축’ 사업에 선정돼 국비 70억원을 확보했다고 15일 밝혔다.

이 사업은 금속분말 소재·부품 산업을 육성하고 이를 기반으로 하는 제품의 고부가가치화와 분말 수입 대체효과를 극대화 할 목적으로 추진된다.

도는 공모 선정결과에 따라 2025년까지 국비에 지방비 30억원, 민자 30억원을 더한 총 130억원의 예산을 들여 관련 사업을 추진할 계획이다.

사업 주요내용은 센터·장비 구축과 분말 소재·부품 핵심기술 개발, 시험·실증·인증 및 신뢰성 평가 등 기술지원, 인력양성 등이다.

우선 도는 분말 소재·부품 전문 센터 1개동과 분말 제조 장비·신뢰성 평가 장비 등 신규 장비를 구축할 계획이다.

센터는 1·2차 연도에 현 공주대 천안공과대학 1공학관을 활용하고 3차 연도부터는 주관기관 부지에 연면적 1300㎡ 규모로 신축될 기초융합실습관에 입주할 예정이다.

신규 구축 장비는 고압 진공 가스분무 및 성형 일체형 장비, 초고압 하이브리드형 분말제조 장비, 등압고온가압성형기, 3D프린터 등 17종이다.

또 분말 제조기술, 분말 가공·성형·소결 기술, 분말 소재 융합 기술 등을 지원하고 시제품 제작 지원, 제품군 데이터 구축 및 마케팅 지원, 센터 내 관련 중소기업 연구소 유치, 산업체·대학·대학원생 연계 프로그램 등을 진행한다.

도 관계자는 “금속분말 소재·부품은 자동차, 전기·전자, 항공, 에너지, 의료화학장치 등 산업에 적용되는 4차 산업혁명 시대의 핵심 소재로 원료 가격 대비 최종 제품의 가격 비율이 높다”며 “도는 금속 소재·부품 산업을 고부가가치화 할 수 있는 분말산업을 육성·발전시켜 지역경제 활성화를 도모할 것”이라고 말했다.

