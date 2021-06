[클릭 e 종목] 카카오와 카카오커머스의 합병시너지

[아시아경제 황준호 기자] 교보증권은 15일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 142,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 142,500 2021.06.15 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제카카오 "카카오커머스와 합병 검토…이커머스 시장 변화 대응"혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세 close 가 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 142,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 142,500 2021.06.15 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제카카오 "카카오커머스와 합병 검토…이커머스 시장 변화 대응"혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세 close 커머스를 100% 흡수해 합병한다는 소식에 대해 알짜 자회사 흡수를 통한 이익체력 확대가 예상된다고 분석했다. 이에 따라 목표주가를 14만원으로 유지했다.

카카오는 14일 풍문또는보도에대한해명(미확정) 공시를 통해 현재 합병을 검토 중이며 오는 22일 이사회를 거쳐 해당 사안을 확정할 예정임을 밝혔다. 카카오커머스는 2018년 12월 카카오로부터 분사했다. 올 3월 기준 카카오는 99.05% 지분을 갖고 있다.

교보증권은 카카오톡 내 커머스 확장 측면에서 시너지를 예상했다. 광고 사업부문과 커머스 사업부문의 시너지 가능하며 향후 커머스 어플로서 발전 속도가 빨라질 것이라는 전망이다.

특히 지난해 카카오커머스는 1233억원의 순이익을 발생시켰다. 카카오공동체 내 가장 이익 기여도를 나타냈다. 2020년 기준으로 카카오별도 법인과 카카오커머스 손익계산서를 단순 합산시 세전손익은 351억원 적자에서 1280억원 흑자 전환해 별도법인 이익 체력이 커진다.

카카오는 지난 5월 멜론 사업부분을 100% 지분을 가진 '멜론컴퍼니'로 물적 분할을 결정하기도 했다. 멜론 분사 통해 지난해 기준 별도법인은 2000억원 가량의 세전이익이 예상된다.

박지원 교보증권 연구원은 "주요 자회사 IPO시에도 커머스 중심 비즈니스 확대는 장기적으로 카카오주가를 이끌어갈 동력으로 작용할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr