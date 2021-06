KFC, 일주일 간 멤버십 앱 고객 혜택 강화

매일 딜리버리 3000원 할인·매장 방문용 치킨버켓 34%↓ 쿠폰

[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 이달 21일까지 일주일간 멤버십 회원을 대상으로 멤버십 위크 행사를 진행한다고 15일 밝혔다.

배달 주문 시 적용 가능한 딜리버리 할인 쿠폰과 매장에서 사용할 수 있는 치킨 버켓 쿠폰 2종을 동시에 증정한다.

멤버십 회원에게 매일 딜리버리 3000원 할인 쿠폰을 증정하고, 치킨 8조각으로 구성된 ‘치킨버켓’을 1만8000원에서 1만1900원으로 34% 할인된 가격에 구매할 수 있는 치킨버켓 할인 쿠폰을 증정한다.

치킨버켓 할인 쿠폰 사용은 KFC의 대표 치킨 메뉴 ‘핫크리스피치킨’과 ‘오리지널치킨’ 8조각 가운데 선택 가능하다. KFC 공식앱에서 다운 받은 뒤 매장에서 주문 시 적용하면 된다.

핫크리스피치킨은 특유의 바삭한 식감과 매콤한 맛으로, 오리지널치킨은 11가지 비밀 양념과 촉촉하고 담백한 맛으로 매달 1일 ‘올데이 치킨 나이트’ 행사 진행 시 가장 높은 판매 수량을 기록하는 제품이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr