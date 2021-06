수원시, 본격 장마 앞두고 '보호수' 점검

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 장마철을 앞두고 관내 보호수 점검에 나선다. 수원에는 느티나무 17주, 향나무 2주, 은행나무 2주, 소나무 1주, 상수리나무 1주 등 총 23주의 보호수가 있다.

수원시는 이달 15일부터 17일까지 관내 보호수에 대한 병해충 피해ㆍ생육 상태, 안전시설물(지주대ㆍ와이어 등)을 점검한다고 밝혔다.

장마철 폭우ㆍ태풍으로 인해 발생할 수 있는 피해를 사전 방지하기 위한 조치다.

시는 이번 점검에서 보수가 필요한 부분은 즉시 맞춤형 응급조치를 취할 계획이다.

보호수는 대부분 수령(樹齡)이 수백 년이고, 수관(나무와 가지와 잎이 달린 부분)이 거대해 태풍ㆍ집중호우 등으로 인한 자연재해 피해가 발생할 우려가 있다.

시는 수목 진료 전문기관과 함께 정기적으로 보호수 생육상태를 점검하고 있다.

허의행 시 공원녹지사업소장은 "노거수(老巨樹)인 보호수는 수세가 점점 약화되고 있어 지속해서 점검해야 한다"며 "1년에 두 차례 이상 꼼꼼하게 점검하고, 적절한 조치를 해 오랜 역사를 간직한 보호수를 잘 보존하겠다"고 전했다.

