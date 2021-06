롯데百, 탑스 명품 브랜드 행사…최대 40% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 18일부터 27일까지 전국 탑스(TOPS) 10개점에서 대규모 명품 할인행사를 진행한다고 15일 밝혔다

이번 행사에서는 50여개 인기 해외명품 브랜드를 최대 40% 할인 판매한다. 행사 진행 점포는 롯데백화점 일산점·미아점·구리점·분당점·대전점·전주점·동래점 7개점과 아울렛 이천점·김해점·남악점 3개점이다.

앞서 롯데백화점이 지난 3월 진행한 행사는 합리적인 가격에 해외 명품을 구매하려는 고객들의 폭발적인 호응을 얻었다. 인기 브랜드의 상품은 행사 초기에 준비한 물량이 전부 소진되었으며, 행사 종료 후에도 기회를 놓친 많은 고객들의 문의가 잇따랐다. 이번에 탑스는 행사물량을 10억원 늘려 60억원 규모로 준비하고, 행사매장도 새로운 10개 점포를 추가했다.

행사 주요 품목은 핸드백, 클러치, 지갑 등 잡화 상품으로 지난 행사에서 고객들의 큰 관심을 끈 인기 해외명품 브랜드의 스테디셀러 아이템과 최대 40%까지 할인되는 시즌아웃 특가 상품들로 구성돼 있다. 특히 젊은 세대들에게 인기가 많은 지갑, 카드지갑, 파우치 등 과 명품 스니커즈, 의류를 함께 준비했다. 행사장 내 별도로 구성된 특가존에서는 행사 인기 상품을 한정 수량으로 판매할 계획이다.

롯데백화점 관계자는 “최근 명품 소비트렌드를 분석해 보면 ‘내돈내산’, ‘플렉스’로 표현되는 거침없고 솔직한 세대인 MZ세대가 명품 시장의 주요 소비층으로 자리잡고 있다”며 “지속적으로 증가하는 명품 수요에 맞춰 다양한 상품과 특가 행사를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

