[아시아경제 오현길 기자] 현대오일뱅크가 내년을 목표로 국내 주식시장 상장을 재추진한다.

현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 200 등락률 +0.28% 거래량 126,971 전일가 72,500 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 현대중공업그룹, 계열사 임원 단행…강철호 현대로보틱스 대표 선임현대중공업, ‘ESG경영’ 협력사로 확대한국조선해양 "자회사, 유럽 선사와 2205억 규모 원유운반선 수주" close 는 자회사인 현대오일뱅크가 이날 이사회를 열고, 상장 재추진을 위한 지정감사인 신청을 결의했다고 14일 공시했다. 현대중공업지주는 현대오일뱅크의 지분 74.13%를 보유한 최대 주주다.

회사측은 "현대오일뱅크는 지정감사인 신청을 바탕으로 상장을 재추진한다"며 "후속 절차를 거쳐 내년 안에 국내 주식시장 상장을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

