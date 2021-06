[아시아경제 이민우 기자] 맥스로텍 맥스로텍 141070 | 코스닥 증권정보 현재가 743 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 743 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일맥스로텍, 부도설 관련 조회 공시 요구<실시간> 내일 급상승 예측 종목들은? close 은 14일 이사회 결의에 따라 50억원 규모 제3자배정 유상증자 철회를 결정했다고 이날 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr