이인영 "한반도 평화 프로세스 중요한 시점…남북관계 복원해야"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 "한반도 평화 프로세스를 다시 본궤도로 올려놓아야 하는 중요한 시점"이라며 남북관계를 복원하겠다는 의지를 표명했다.

이 장관은 14일 '해외 신진학자 아카데미' 영상축사를 통해 "이제 가장 시급한 과제는 단절된 남북의 대화 채널을 복원하는 일"이라며 이같이 말했다.

이 장관은 "잠시 멈춰선 한반도 평화 프로세스를 다시 본 궤도로 올려놓아야 하는 아주 중요한 시점"이라며 미국이 성 김 대북특별 대표를 임명한 것은 "북한에 분명한 대화의 메시지를 보낸 것"이라고 강조했다.

이 장관은 "한미가 함께, 북한 주민에 대한 지속적인 인도협력과 이산가족 상봉 등의 지원에 합의하는 등 남북관계 개선을 위한 동력도 더 많이 마련되었다"며 "정부는 언제든, 어디서든, 어떤 의제로도 남북간 대화 재개를 위해 준비하겠다"고 밝혔다.

이 장관은 같은 날 고양시에서 진행된 '고양시 김대중 대통령 사저 기념관 개관 기념행사' 축사에서도 "한반도 평화프로세스가 다시 움직여 나갈 수 있도록 대화를 시작하고 남북관계를 복원해야 할 때"라며 "6.15 정신으로 되돌아가서, 남북이 함께 신뢰를 만들며, 한반도의 평화를 다시 도약시킬 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr