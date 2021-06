[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 소녀시대 멤버 겸 배우 수영이 화사한 꽃무늬 원피스를 완벽 소화했다.

최근 수영은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 수영은 화사한 플라워 패턴의 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 사랑스러운 미소와 볼륨감 있는 몸매가 눈길을 사로잡는다.

한편 수영은 웹드라마 '그래서 나는 안티팬과 결혼했다'에 출연해 열연을 펼치고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr