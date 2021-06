동신대 군사학과 졸업생들, 첫 월급 ‘장학금 기부’ 눈길

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 군사학과 졸업생들이 후배들을 위한 장학금 기부 릴레이를 이어가고 있어 눈길을 끌고 있다.

14일 동신대에 따르면 올해 군사학과를 졸업(4기)한 뒤 해병대 장교로 임관한 김성주(23) 소위가 첫 월급 전액(200만원)을 후배들을 위한 장학금으로 기부했다.

김 소위는 “지난해 선배들이 첫 월급 전액을 코로나19 장학금으로 기부하는 모습을 보고 저도 첫 월급 전액을 장학금으로 꼭 기부하고 싶었다”며 “코로나19 상황에서도 열심히 공부하고 있는 동신대 군사학과 후배들의 꿈과 희망을 위해 사용해 달라”고 말했다.

동신대 군사학과 졸업생들의 장학금 기부는 지난해 2월 졸업한 군사학과 3기 김찬미(23·여)씨로부터 시작됐다.

김씨가 임관 후 처음으로 받은 월급 전액을 후배들을 위해 기부한 사실이 알려지자, 4기 졸업생 정원준씨가 첫 월급 기부에 동참했으며 이번 김 소위의 기부로까지 이어졌다.

이들의 미담을 전해들은 다른 졸업생들도 후배들을 위한 릴레이 장학금 기부에 동참하고 있다.

고재휘 동신대 군사학과장은 “동신대 군사학과에 애정을 가지고 장학금을 기부해 준 김 소위와 여러 졸업생들에게 깊은 감사의 뜻을 전한다”면서 “실력과 인성을 모두 갖춘 인재를 양성하는 데 끊임없이 고민하고 노력하겠다”고 말했다.

한편 지난 2014년에 출범한 동신대 군사학과는 2018년 1기 졸업생부터 올해 2월 4기 졸업생까지 전원이 장교 임용시험에 합격, 육군 및 해병대 장교로 임관하여 명문 군사학과로서의 위상을 확고히 다지고 있다.

