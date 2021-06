'노인학대 예방의 날' 서울경찰-서울시, 노인학대 공동대응 체계 구축

[아시아경제 정동훈 기자] 서울경찰청과 서울시가 15일 '노인학대 예방의 날'을 맞이해 공동대응체계를 구축하고 학대우려 노인을 대상으로 합동점검 하기로 했다.

점검은 서울경찰청·서울시·노인보호전문기관이 합동으로 실시한다. 노인학대로 2회 이상 반복 신고된 노인 중 학대 우려가 있는 가정(160가정)을 방문해 안전 및 노인학대 여부를 확인하며 15일부터 다음달 말까지 진행할 예정이다.

서울경찰청은 "노인학대 신고가 증가하고 있고 노인 인구가 점차 증가하여 초고령화 사회로의 진입을 앞둔 지금, 노인학대가 심각한 사회적 문제로 대두될 것이 우려된다"며 "서울경찰청·서울시 등 관련기관이 노인학대 문제에 보다 적극적으로 대응하기 위해 뜻을 모은 것"이라고 밝혔다.

서울경찰청으로 신고된 노인학대는 2018년 1316건에서 2019년 1429건, 지난해 1800건으로 매년 증가하는 것으로 나타났다. 올해는 4월까지 790건이 신고돼 하루 평균 6.59건이 발생한 것으로 나타났다.

지난해 기준 학대 행위자는 친족에 의한 학대가 98.3%로 가장 많았으며, 사법처리된 학대유형은 신체학대 85.9%·정서학대 8.4%·방임 0.4% 순이었다.

서울경찰청과 서울시 그리고 노인보호전문기관은 노인학대 대응체계 개선을 위한 실무협의체를 구성하기로 합의했다. 노인학대 예방과 피해자 보호, 합동 점검 등 다양한 현안을 논의할 예정이다.

또한 서울경찰청은 5일부터 한 달간 노인학대 집중 신고기간도 운영할 예정이며, 노인학대 신고가 들어온 경우 노인학대 피해자를 적극 보호하고, 가해자에 대해서는 엄중히 수사할 방침이다.

장하연 서울경찰청장은 "학대문제는 심각한 사회문제로서 우리 사회가 해결해야 할 중요한 과제이며, 자치경찰 시대를 맞이하여 기관의 입장이 아닌 ‘노인학대 예방’이라는 하나의 주제를 위해 경찰과 서울시, 유관기관이 상호 협력하여, 서울시민들이 피부로 체감할 수 있는 치안환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr