동서식품, 시리얼바 '포스트 단백질바' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동서식품은 신제품 시리얼바인 '포스트 단백질바'를 출시한다고 14일 밝혔다.

이번 신제품은 다양한 견과류, 건과일과 초콜릿을 한데 뭉쳐 언제 어디서나 편리하게 먹기 좋은 바(Bar) 형태로 만든 제품이다. 땅콩과 통아몬드, 크랜베리 등 각종 재료가 조화롭게 어우러져 고소하면서도 풍부한 식감과 맛을 갖췄다.

또한 제품 1개당 삶은 달걀 2개 분량에 해당하는 단백질 14g을 함유해 성인 기준 1일 단백질 권장량의 약 25%를 섭취할 수 있는 것이 특징이다.

동서식품은 포스트 단백질바 출시를 기념해 포스트 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통한 프로모션과 온라인 라이브 커머스를 진행하는 등 다양한 이벤트를 전개할 예정이다.

한편 간편식 시장의 확대와 함께 시리얼바도 간편하고 든든하게 영양소를 섭취하며 즐길 수 있다는 장점으로 주목을 받고 있다. 시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 국내 시리얼바 시장은 2019년 617억원에서 2020년 676억원으로 약 9.5% 성장했다.

신제품 포스트 단백질바는 가격은 전국 할인점 기준 3개입(150g) 3980원이다. 편의점에서는 낱개(50g)로 1700원에 판매될 예정이다.

