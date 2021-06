"골프업종 이용 시 5% 할인"…KB국민카드, 골프 특화 '그린재킷 체크카드' 출시

골프 관련 가맹점 이용 시 5% 할인 혜택

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 골프연습장, 스크린골프, 골프의류·용품점 등 골프 관련 가맹점 이용 시 할인 혜택이 제공되는 'KB국민 그린재킷 체크카드'를 출시했다고 14일 밝혔다.

이 카드는 전월 이용실적이 30만원 이상이면 ▲골프연습장·스크린골프 ▲골프의류·용품 ▲골프관광(그릿재킷투어) 등 골프 관련 3개 업종에서 각 영역별로 이용금액 기준 월 최대 10만원까지 5%가 할인된다.

주유소(충전소 제외)의 경우 이용금액 기준 월 최대 10만원, 생명보험과 손해보험 등 보험료 자동 납부는 이용금액 기준 월 최대 5만원까지 5%가 할인된다.

골프 업종과 주유소, 보험료 자동납부 할인 혜택은 전월 이용실적이 ▲30만원 이상이면 월 최대 1만원 ▲60만원 이상이면 월 최대 2만원까지 제공되는 월간 통합할인한도 범위 내에서 누릴 수 있다.

또 이 카드로 파리바게뜨, 배스킨라빈스 등 해피포인트 가맹점에서 건당 1000원 이상 이용 시 가맹점별로 결제 금액의 최대 5%가 해피포인트로 적립된다. 이 카드의 연회비는 없다.

KB국민카드는 출시를 기념해 다음달 16일까지 카드를 발급 받고 다음달 31일까지 2만원 이상 사용하면 모바일 해피콘 1만원을 제공하는 이벤트를 진행한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr