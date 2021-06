거래소, '코스피200 TOP 10 지수' 2종 발표

[아시아경제 송화정 기자]한국거래소는 오는 14일 코스피200 우량 종목으로 구성된 '코스피 200 톱(TOP) 10 지수'와 전략형 지수 '코스피 200 TOP 10 레버리지 지수'를 발표한다고 13일 밝혔다.

코스피 200 TOP 10 지수는 코스피200 구성 종목 중 시가총액 상위 10위 종목을 선정해 동일 비중으로 산출한 지수로, 현재 지수 구성 종목은 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 네이버, 현대차, 삼성SDI, 셀트리온, 카카오, 기아, 현대모비스다.

코로나19 이후 코스피 지수 상승을 견인하고 있는 대형주를 소그룹으로 압축 구성해 코스피 및 관련 지수보다 높은 수익률을 실현한다. 또한 이 지수는 개별주식선물이 상장된 종목 중 구성종목을 선정해 상장지수상품(ETP)을 운용하는 투자자에게 효과적인 위험관리 수단을 제공한다.

코스피 200 TOP 10 레버리지 지수는 코스피 200 TOP 10 지수 당일 수익률의 2배를 추종한다. 거래소는 레버리지 효과로 원 지수보다 우수한 성과를 낼 수 있으나 변동성 확대 위험도 있으므로 투자에 유의가 필요하다고 당부했다.

거래소 관계자는 "코스피 200의 라인업을 확대해 대형주를 기초자산으로 하는 ETP 상품 다양화로 투자자의 선택권이 넓어지고 관련 시장이 활성화될 것으로 기대한다"고 말했다.

