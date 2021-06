전경련, 세계 경제단체들과 WTO·G7에 "백신 보급 확대" 건의

[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회가 미국상의, 캐나다상의와 영국·독일·프랑스 등 유럽 주요국 경제단체의 연합체인 유럽경제인연합회 등 세계 주요국 경제단체들과 공동으로 주요 7개국(G7) 정상회담 개막에 맞춰 세계무역기구(WTO)와 G7 정상들에게 코로나19 팬데믹 극복을 위한 백신 보급 확대 방안을 건의했다고 13일 밝혔다.

이번 건의에 참여한 세계 경제단체들은 전 세계적인 백신 신속 보급을 위해서는 백신 지재권 유예와 같은 국가 간 이견이 있어 시간이 걸리는 논의보다는 현재 가장 빠르고 효과적으로 추진할 수 있는 잉여 백신의 재분배, 백신 생산·유통 관련 불필요한 무역 장벽 제거, 효율적인 공급망 관리 등이 우선적으로 실시돼야 할 필요성이 있다고 지적했다. 이들은 G7 회의를 계기로 이와 관련한 조치를 촉구하는 건의문을 WTO와 G7 정부에게 전달했다.

세계 주요국 경제단체들은 건의문에서 "지금은 행동을 해야 할 때(now is the time for big action)"라는 점을 강조하면서 늦어지는 백신 보급으로 백신의 유통기간이 만료돼 수백만개의 백신이 낭비되는 비극이 벌어질 수 있다고 우려했다. 이어 WTO가 규제 철폐, 의료품에 대한 무역장벽 제거 등 즉시 취할 수 있는 조치를 우선적으로 추진한다면 좋은 결과를 가져올 것이라고 강조했다.

한편, 지난 5월 B7 정상회의에 허창수 전경련 회장과 권태신 부회장이 의장국 영국 CBI의 초청으로 한국 경제계 대표로 참석한 바 있다. 당시 회의에서 각국의 경제계 대표들은 응고지 오콘조 이웰라 WTO 사무총장에게 백신 생산·배분을 저해하는 수출제한 조치를 저지해줄 것을 요청하고, 이러한 내용을 담은 'B7 정상회의 공동성명서'를 채택, G7 정상회의 때 전달키로 했었다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr





