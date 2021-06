24시간 지방세 상담부터 납부까지…서울시, 세무 전용 AI 개발

방문 없이 스마트폰으로 지방세 한 번에 처리 '이지(IZY)', 14일부터 운영

재산세, 자동차세 등 지방세 상담부터 조회·납부까지 한 번에 처리 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19로 비대면 방식을 선호하는 추세에 맞춰 세무전용 AI(인공지능) 챗봇 ‘이지(IZY)’를 개발하고 14일부터 운영에 들어간다고 밝혔다.

‘이지’는 재산세, 자동차세 등 각종 세금과 관련된 상담부터 조회, 납부까지 한 번에 처리할 수 있는 AI 챗봇이다. 구청·시청을 직접 방문할 필요 없이 스마트폰만 있으면 어디서든 문자나 음성으로 세무 관련 궁금증을 묻고 확인할 수 있다. 업무시간 이후나 휴일, 공휴일과 관계없이 1년 365일, 하루 24시간 서비스된다.

‘이지’는 스마트폰으로 ‘서울시 이택스’에 접속하거나 모바일 앱(STAX)에서 메인화면에 있는 ‘챗봇상담’을 터치하면 바로 이용 가능하다. 채팅창에 궁금한 내용을 자유롭게 입력하거나, 채팅창에서 제공되는 메뉴를 선택하면 관련 정보를 안내 받을 수 있다.

‘이지’에서 이용할 수 있는 서비스는 세무 관련 조회·납부 및 납부확인, 월별 납부해야 할 지방세 안내, 환급금 조회·신청 등이다.

한편 서울시는 거동이 불편하거나 기계사용이 어려운 시민들을 위한 ‘맞춤형 무인납부기’, ‘보이는 ARS’를 운영하고 다양한 인증서를 도입하는 등 시민들의 납세편의를 위해 다각도의 노력을 기울이고 있다.

이병한 서울시 재무국장은 "코로나19 장기화 시민들의 비대면 방식 선호도가 높아졌다. 이번에 개발한 AI 챗봇을 통해 서울시민이 24시간 세무상담과 납부서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 지속적으로 AI 머신러닝을 통해 개인 맞춤형 상담이 가능하도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

