KOTRA, '한·요르단 스마트팜 기술 세미나' 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 요르단에 한국 스마트팜 진출을 추진하기 위해 '한·요르단 스마트팜 기술 웨비나'를 개최한다고 13일 밝혔다.

14일 오전 진행되는 웨비나를 통해 △사계절 채소 생산이 가능한 시설 재배 시스템 △효율적인 수자원 활용이 가능한 수경재배 시스템 △생산성을 향상할 수 있는 수직 농장 △농작물 데이터 분석 기술 등 국내 스마트팜 기업의 기술 등을 요르단 국립농업연구센터 담당자와 농업 관계자 약 60여명을 대상으로 소개한다.

KOTRA는 웨비나 이후 요르단 바이어와 한국과의 협력수요를 발굴해 우리 기업과의 화상상담도 지원할 계획이다.

요르단은 2018년 기준 국내총생산(GDP)에서 농업 및 농식품 관련 산업의 비중이 약 20%에 달하는 국가다. 농업 수출은 약 10억달러로 전체 수출의 15%를 차지하며 대부분 인근 시장인 아랍 지역으로 수출되는 등 중동의 '농업 허브' 역할을 하고 있다. 하지만 물류 시스템 부족 등 농업 생산성 향상을 위해 해결해야 할 과제가 많아 요르단 정부가 '2020~2025년 농업발전전략’을 수립하고 스마트팜 기술 도입을 추진하고 있다고 KOTRA는 설명했다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "요르단 정부도 이를 최대한 활용하기 위해 스마트팜 기술 도입을 모색하는 만큼 이번 행사가 한·요르단 스마트팜 분야 협력의 발판이 되길 바란다"고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr