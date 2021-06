"백신 맞았으면 반값 할인" 쏟아지는 백신 마케팅, 이대로 괜찮나

[아시아경제 권서영 기자] 국내 코로나19 백신 접종이 본격화되면서 여러 업계들이 백신 접종자를 대상으로 혜택을 제공하 '백신 마케팅'에 나서고 있어 화제다.

11일 기준 국내의 코로나19 백신 누적 1차 접종자는 1000만 명을 돌파했다. 이에 따라 그간 경직되어 있던 각종 업계에서는 백신 접종자를 대상으로 한 마케팅에 앞다투어 나서고 있는 추세다. 특히 얀센 백신 및 잔여 백신 등의 도입으로 접종 대상자의 범위가 30~40대까지 확대되면서, 유통업계 등은 이들의 마음을 사로잡기 위한 각종 혜택의 제공에 나섰다.

'백신 마케팅'에 가장 적극적인 움직임을 보인 것은 코로나19 사태의 직격탄을 맞았던 관광 업계다. 특히 정부 측에서 방역 우수 국가인 대만, 싱가포르, 사이판 등에 대한 '트래블 버블(여행안전권역)'의 추진 및 백신 접종 완료자의 해외 여행 허용 등의 방침을 밝히면서 이들의 홍보는 더욱 활기를 띠고 있다. 여행사 참좋은여행은 오는 7월부터 9월까지 백신 접종자를 위한 5박 7일짜리 프랑스 여행 상품을 판매한다. 하나투어 역시 백신 접종 이후 2주가 지난 고객을 위한 해외 여행 상품을 기획하고 있다고 밝혔다.

또 지난 10일 항공사 에어부산은 이른바 '백신 접종 독려 캠페인'을 진행하겠다고 밝혔다. 이에 따르면 에어부산은 각 항공편 당 백신 접종자 선착순 5명을 대상으로 내륙 노선(부산-김포, 울산-김포)의 앞좌석과 비상구 좌석을 무료로 제공하고, 제주 노선의 수하물 우선 처리 서비스를 제공하겠다고 밝혔다. 6월 11일부터 7월 15일까지 진행되는 이번 캠페인에는 1차 백신 접종을 포함해 백신을 접종받은 기록이 있는 승객이라면 누구나 참여할 수 있다.

호텔 업계도 지원에 나섰다. 밀레니엄 힐튼 서울은 다음 달 30일까지 백신 접종자와 일행을 대상으로 평일 점심의 뷔페 가격 50% 할인 혜택을 제공하겠다고 밝혔다. 이어 부산의 아스티호텔은 7월 16일까지 백신 접종자에게 객실 업그레이드와 커피 2잔, 정오 입실 및 늦은 체크아웃 등의 혜택을 제공한다. 비즈니스 호텔 신라스테이 역시 이달 14일부터 7월 말까지 '백신 접종 스테이 인센티브 패키지'를 판매한다. 1차 백신 접종 당일에 호텔을 이용하는 고객에게 레스토랑 20% 할인 혜택과 최대 1만 원의 택시 요금 등을 지원하는 상품이다.

백신 마케팅은 각종 여가 및 쇼핑 산업 등에도 영향을 미치고 있다. 골프존카운티는 오는 7월 31일까지 전국의 17개 골프장 중 15개 지점에서 백신을 접종받은 회원에게 1만원 할인권을 제공한다. 명품 쇼핑 플랫폼 트렌비에서는 백신 접종 고객의 사용 금액에 따라 최대 20만 원 까지의 쿠폰을 발급한다. 영화 업계에서는 CGV, 메가박스, 롯데시네마가 백신 접종자와 동반 1인에게 일반 관람료의 절반 수준까지 할인 혜택을 제공하겠다고 밝혔다. 예술의전당, 국립극장 등의 8개 국립공연장도 기획 공연에 한해 백신 접종자에게 20%의 할인을 제공한다.

