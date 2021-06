[아시아경제 송승윤 기자] 세월호 참사 증거 조작 의혹을 수사하고 있는 이현주 특별검사팀이 11일 해군본부와 해군 특수전전단에 대한 압수수색을 벌였다.

법조계에 따르면 특검은 이날 해군본부와 해군 특수전전단에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 관련 자료를 확보했다. 이번 압수수색은 세월호 내 폐쇄회로(CC)TV 저장장치인 DVR을 바꿔치기했다는 의혹 확인을 위한 차원으로 전해졌다.

특검은 전날 사고 당시 광주지법 목포지원의 DVR 영상 복원 절차를 참관한 해경 관계자도 소환조사한 것으로 알려졌다.

