조남관 법무연수원장 "검찰, 권력 앞에 당당해야"

[아시아경제 배경환 기자] 최근 검찰 고위직 인사에서 법무연수원장으로 이동한 조남관 전 대검찰청 차장검사가 검찰 개혁을 위해서는 검찰이 권력 앞에서 당당해야 한다고 강조했다.

11일 조남관 신임 법무연수원장은 취임사에서 "검찰개혁은 정치적 중립이라는 검찰의 고유한 가치와 함께 추진돼야 성공할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

조 원장은 "검찰개혁이 없는 정치적 중립은 권한의 분산과 균형이 이뤄지지 않아 검찰공화국이라는 오명을 벗기 어렵고 검찰권 통제가 이뤄지지 않아 제 식구 감싸기로부터 자유로울 수 없다"는 발언도 내놨다. 특히 "법무검찰은 권력 앞에서는 당당하고 국민 앞에서는 겸손해야 한다"며 "권력 앞에서는 한없이 굽신거린 적이 있었고 국민 앞에서는 군림하려 했던 것이 지난 오욕의 역사"라고 언급했다.

법무연수원의 업무 추진 방향에 대해서도 입장을 밝혔다. 조 원장은 "훌륭한 인재를 길러내려면 법률이나 판례를 습득하는 것도 필요하지만 그 전에 정의와 인권에 대한 한없는 열정과 가치관을 심어줘야 한다"며 "법무연수원은 또 시대의 변화에 대응할 수 있는 우수한 교육기관으로 거듭나야 한다"고 전했다.

이어 "서로 존중하고 겸허한 자세로 배려하면서 소통하는 방법이 필요하다. 제가 먼저 솔선수범해서 노력하도록 하겠다"고 말했다.

