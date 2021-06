"정치인이면 대통령 꿈 있을 것" 하태경, 다음 주 대권 도전 선언

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원이 11일 대권 도전 의사를 밝혔다. 다만 공식 출마 선언은 다음 주 중 할 예정이라고 전했다.

하 의원은 11일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 대권 출마설 관련 질문에 "아주 보안으로 했는데 언론이 어떻게 알았다. 다음 주에 (출마 선언) 할 생각이었는데 부인하기도 좀 그렇다"며 대권 도전 의사가 있음을 사실상 인정했다.

그는 "누구나 정치인이면 대통령의 꿈이 있을 것"이라며 "본격적으로 생각한 것은 작년 총선 때였다. 당선되고 난 뒤부터 '대통령의 눈으로 세상을 봐야겠다, 국정을 대통령의 눈으로 보고 대통령 입장이라고 생각하고 여러 이슈에 대해서도 내가 대통령이라면 어떻게 이야기하겠다', 그런 자세로 쭉 임해왔다"고 밝혔다.

하 의원은 대권 출마를 결심하게 된 계기에 대해선 "자세하게 풀기가 좀 부담스럽다"며 "최소한 이번 주까지는 당 대표의 시간이라는 생각이 든다"고 말했다.

이어 "가장 중요한 것은 이번에 보수가 재집권해야 하고, 그 재집권을 위해서는 보수가 좀 진화해야 한다"며 "조금이라도 젊은 사람들의 용기가 필요하다"고 덧붙였다.

또 '당에서 불고 있는 세대교체의 바람이 (대권 도전에) 영향을 준거냐'는 질문에 하 의원은 "그것과는 무관하다"고 답했다.

그는 "이준석 당 대표가 출마하기 전에 결심했다"라며 "어쨌든 당 대표도 변화의 바람이 불었던 것처럼 이번 대선에도 큰 변화의 바람이 불 거라고 생각한다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr