KFC, 경기 성남 ‘위례중앙점’ 열어

[아시아경제 문혜원 기자]KFC는 11일 경기도 성남시 수정구 위례신도시에 신규 매장 ‘KFC 위례중앙점’을 열었다고 이날 밝혔다.

KFC 위례중앙점은 위례신도시에 들어선 첫 번째 매장으로, 위례신도시에서 가장 번화한 상권 가운데 하나인 위례중앙광장에 문을 열었다. 인근에 대형 멀티플렉스 영화관 롯데시네마를 비롯해 다양한 외식 브랜드와 카페 등 상업시설과 병원 등이 밀집돼 주말은 물론 평일에도 유동인구가 많은 곳이다.

대형 상업시설인 ‘위례 오벨리스크 센트럴스퀘어’ 1층에 위치하고 있으며, 위례중앙광장의 한 가운데에 있어 유동인구의 유입율이 높을 것으로 기대하고 있다. 또 주변에는 창곡천과 수변공원을 비롯해 대형 아파트 단지들로 둘러싸여 있어 지역 주민들의 방문, 딜리버리 이용률도 높을 것으로 예상하고 있다.

KFC 위례중앙점은 최근 출시한 신메뉴 ‘커넬콘소메치킨’을 비롯한 전 메뉴를 판매하며, 오후 9시부터 진행되는 1+1 치킨나이트와 무료 와이파이, 징거벨 오더, 딜리버리 등 다양한 서비스를 제공한다. 성인에 한해서는 치킨이나 사이드 메뉴와 함께 시원하기 즐기기 좋은 생맥주도 판매한다.

개점 당일인 이날에는 1만5000원 이상 구매 시 선착순 사은품을 증정한다. 행사는 우천시에도 매장 내부에서 변동 없이 진행된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr