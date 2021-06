한화시스템, 美서 도심항공 서비스법인 연내 설립

[아시아경제 최대열 기자] 김연철 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,300 전일대비 50 등락률 -0.29% 거래량 474,285 전일가 17,350 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 “VR 플라잉카로 코엑스까지” SKT, 도심항공교통 청사진 선보인다한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여한화시스템, SSME 2021 참가…"에어택시 실물모형 전시" close 대표는 10일 "올해 가장 큰 계획은 미국 캘리포니아에 도심항공모빌리티(UAM) 서비스법인을 설립하는 것"이라고 말했다.

김 대표는 이날 서울 마포구 문화비축기지에서 열린 2021 서울 스마트 모빌리티 엑스포(SSME2021) 기조연설에서 "향후 가장 큰 시장인 미국에서 UAM 표준제정과 서비스를 준비하기 위한 것"이라며 이 같이 밝혔다.

UAM은 포화상태인 지상교통망에 대한 대안으로 떠오르는 3차원 교통수단을 활용하는 항공사업으로 플라잉카, 에어택시로 불린다. 한화그룹이 신사업으로 추진중인 사업 가운데 하나다.

김 대표는 "한국과 미국을 중심으로 한 UAM 서비스 사업 추진은 향후 글로벌 시장 선도를 위한 중심축이 될 것"이라고 말했다. 이어 "한화시스템은 올해부터 과감한 투자를 진행해 내년에는 구체적인 성과를 확보하고 발전 가능성을 확인할 예정"이라며 "구체적인 계획과 빠른 실행력으로 핵심 기술을 개발하고 전략적 투자도 단행하겠다"고 밝혔다.

한화시스템은 이번 행사에서 미국 ‘오버에어’사와 공동개발 중인 에어 모빌리티 기체 ‘버터플라이’ 실물모형과 에어택시용 도심공항모델을 전시했다. 버터플라이는 최대 시속 320㎞로 이동할 수 있는 도심항공교통수단이다. 한화시스템은 2025년 서울~김포 노선 시범 운행을 준비하고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr