파수, 지자체를 위한 식별·분류 솔루션 제공

파수가 '온-나라 2.0 시스템'에 최적화된 데이터 식별 및 분류 솔루션으로 지방자치단체의 비공개 문서 관리를 지원한다고 10일 밝혔다. 데이터 식별 및 분류 솔루션인 파수 데이터 레이더(Fasoo Data Radar)는 온-나라 문서 2.0 시스템을 지원하는 검증 과정을 거쳤다.

최근 비공개 문서 유출 우려가 커지고 전자문서 관리 및 보안 규제가 나날이 강화됨에 따라 지자체 비공개 문서 관리 및 보안 중요성이 커지고 있다. 정보공개법과 개인정보보호법 등 컴플라이언스를 준수하고 비공개 문서 유출을 방지하려고 문서 보안의 첫 단계인 데이터 식별 및 분류가 필수적인 요소로 부각되고 있다.

파수 데이터 레이더는 지자체 및 공공기관에서 사용하는 온-나라 시스템의 표준 ODT(개방형 문서형식)와 MS오피스, 한글, PDF 등 공공기관 표준 문서 애플리케이션을 지원한다. PC 및 서버, 스토리지 등 다양한 저장소의 문서를 식별하고 비공개 중요 문서를 자동 및 수동 분류한다. 분류한 문서는 관리 정책에 따라 암호화나 격리, 삭제할 수 있으며, 문서 알림을 통해 외부 반출시 공개 및 비공개 정보를 알려준다.

사용자는 본인 PC의, 관리자는 전체 사용자의 비공개 문서 보유 현황 및 보안 형태를 시각적인 통합 대시보드를 통해 즉시 파악할 수 있다. 파일명이나 작성자, 작성일 등은 물론 문서 본문 키워드를 통해서도 세밀하게 문서 식별 정보를 수집할 수 있다. 자체 문서 관리 규칙, 정보 공개법, 보안업무 규정 시행규칙, 개인정보보호법 등에 기반한 자동화 및 업데이트 가능한 문서 탐지 규칙도 지원한다. 또한 기관문서 증명 및 문서추적 기능은 불가피한 유출 사고 발생시 빠르게 대처할 수 있도록 돕는다.

조규곤 파수 대표는 "복잡해지는 보안 컴플라이언스를 충족하고 비공개 정보 유출을 방지하기 위한 문서 보안의 첫 걸음은 보유 데이터를 식별 및 분류하는 것부터"라고 설명했다. 이어 "온-나라 2.0 문서 시스템에 최적화가 검증된 파수의 데이터 레이더는 공공기관 및 지자체의 문서 관리 및 보안을 강화하는 발판이 될 것"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr