교육부, 해외 학교용 '한국어교육과정' 개발…BTS 활용 보조교재도

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 해외 초·중·고등학교에서 한국어 과목을 정식 외국어 과목으로 안착시키기 위해 한국어 교육과정을 만들어 보급한다. 방탄소년단(BTS)의 음원과 영상을 활용한 보조교재도 개발한다.

10일 교육부는 한국교육과정평가원을 중심으로 전문가 60여명이 참여해 해외 초·중등학교 한국어 교육과정을 개발하고 다양한 교재 개발에 착수했다고 밝혔다.

한국어를 공부하는 학생 수는 약 16만명에 달한다. 한국어 과목을 채택한 국가는 2018년 28개국 1495개교에서 2020년 39개국 1669개교로 늘었다.

한류 영향으로 한국어 교육에 대한 관심이 늘고 있지만 그동안 초·중등 학습자에 맞는 교육과정이 없어 기반을 구축하는 데 한계가 있었다. 한국어 교육 수요에 대응하기 위해 현지에서 초·중등학교 한국어 교육과정을 개발했다.

교육부가 개발한 한국어 교육과정은 교육부 홈페이지에 게재하고 현지 공관과 한국교육원을 통해 해외 현지 교육기관에 보급할 예정이다. 한국어 교육과정은 유럽공통참조기준(CEFR)을 준용했다. CEFR의 6등급 체계에 세부 등급을 추가해 총 10개 등급으로 초·중급 단계를 세분화했다.

이와 함꼐 교육부는 국제한국어교육재단과 함께 개발한 지난 4월부터 한국어 교재 개발도 진행하고 있다. 교재 개발에는 140여명의 전문가가 개발진과 검토진으로 참여하고 있다. 한국어 전문가나 교원 외에 다양한 분야 전문가들로 꾸린 교재 개발 자문위원회를 통해 완성도 높은 교재를 만들 계획이다.

교육부는 한국 문화와 역사 요소를 심화·보충하는 '문화 교재'와 '한류 콘텐츠를 활용한 교재' 등 보조교재도 개발하고 있다. 한류 콘텐츠 활용 교재는 방탄소년단(BTS) 콘텐츠를 접목해 개발할 계획이다.

자체 한국어 교육과정을 가진 태국과 베트남, 말레이시아, 필리핀에서는 현지 교육당국과 협의해 현지 언어와 문화, 교육과정을 반영한 맞춤형 교과서·교재를 개발할 예정이다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "국제통용성을 갖춘 한국어 교육과정과 학습자 중심 교재는 현지에서 한국어 정규과목 채택에 크게 기여할 것"이라며 "증가하는 한국어교육 수요가 현지 교육제도에서 안착할 수 있도록 한국어 교육의 성장을 촉진하고 자생력을 갖춘 한국어교육 체제를 마련하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr