LG하우시스, LX하우시스로 사명 변경 추진

[아시아경제 최대열 기자] LG하우시스는 상호를 바꾸기 위해 오는 25일 임시주주총회를 소집했다고 10일 공시했다.

임시주총 의결을 거쳐 안건이 통과하면 LX하우시스(영문 LX Hausys)로 바뀐다. 바뀐 정관은 다음 달 1일부터 적용된다. 앞서 LX홀딩스가 ㈜LG에서 계열분리하면서 LG하우시스를 비롯해 LG상사·실리콘웍스 등이 LG그룹에서 떨어져나왔다. LG상사도 LX인터내셔널로 사명을 바꾸기로 했다.

한편 LG하우시스는 이번 임시 주총에서 ‘유료 직업소개사업, 직업훈련 및 교육관련업, 직업정보제공사업, 고용알선업, 학원운영업’ 등을 사업목적에 추가하는 정관변경 안건도 함께 의결할 예정이다. 회사는 "인테리어 소상공 대리점의 역량 강화를 지원해 B2C 인테리어 사업의 역량을 강화하기 위한 것"이라며 "소상공 대리점의 직원 채용 및 교육, 인력양성을 돕고 시공아카데미 등도 운영할 것"이라고 설명했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr