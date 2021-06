[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 김해시 드림스타트는 취약계층 아동들의 영양 교육을 지원하는 ‘튼튼 몸, 건강 업! 영양제 지원’ 프로그램을 운영한다고 10일 밝혔다.

또래보다 영양 불균형을 겪고 있는 아동 54명을 선정해 영양제 복용과 식습관 개선 효과를 모니터링해 프로그램의 효율성을 높인다.

김해시 드림스타트 관계자는 “지원이 아동의 성장과 발달에 도움이 되길 바라며, 앞으로도 취약계층 아동들이 코로나19를 건강하게 극복할 수 있도록 노력을 기울이겠다”고 말했다.

드림스타트 서비스 신청을 원할 시 드림스타트팀으로 문의하면 된다.

