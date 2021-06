국방대 강의 정영애 장관 "조직 내 성폭력, 고위관리자 역할 중요"

성평등 정책 주제로 국방대 강의

정 장관 "조직 문화 성평등하게 바뀌어야"

[아시아경제 한진주 기자] 정영애 여성가족부 장관은 10일 충남 논산 소재 국방대학교에서 ‘지속가능한 사회발전을 위한 성평등 정책’을 주제로 강의를 했다.

정영애 장관은 이날 여성·가족·청소년 등 여성가족부의 정책을 소개하고 지속가능한 사회발전을 위한 성평등 정책의 필요성에 대해 강의했다.

정 장관은 최근 공군에서의 성폭력 사건과 관련해 "조직에서 성희롱, 성폭력 사건 예방을 위해서는 고위관리자의 역할과 책임이 매우 중요하다"며 "근본적으로는 조직의 문화가 개방적이고 성평등하게 바뀌어야 한다"고 강조했다.

아울러 정 장관은 최근 공군에서의 성폭력 사건과 관련해 기관장과 고위관리자의 책임과 의무, 성평등한 조직문화 조성의 필요성 등을 강조했다.

국방대학교는 민·관·군 고위정책관리자를 대상으로 교육과정을 운영하고 있으며 이날 강의에 대령급 이상 군인, 고위공무원, 공공기관 임원 등 200여 명이 참석해 대면과 비대면으로 동시에 진행됐다.

