밀양시, 농식품바우처 시범사업 대상 품목 확대 추진

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 농식품 바우처 시범사업의 대상 품목을 확대한다고 10일 밝혔다.

이때까지 농식품바우처는 국내산 채소, 과일, 흰 우유, 신선계란 4개 품목만 구매할 수 있었으나, 시는 농식품부에 수혜자의 요구에 따라 공급 품목 확대를 건의해 15일부터 고기, 잡곡, 꿀도 포함된다.

또한 8월 1일부터는 축산부속물(내장, 피, 뿔, 뼈)까지도 구매가 허용될 예정이다.

단 가공육(소시지, 햄, 육포, 훈제오리 등), 양념육(불고기, 육회 등), 가정 간편식(밀키트, 레토르트 제품), 생축(살아있는 동물), 백미, 분쇄된 잡곡(밀가루, 들깻가루 등), 로열젤리, 화분, 프로폴리스, 밀랍 등은 제외된다.

박일호 시장은 “농식품바우처 시범사업 수혜자의 만족도 향상을 위해 지원 품목 확대는 매우 반가운 일이다”며 “취약계층의 영양개선 효과와 더불어 지역농산물 소비 촉진과 지역 푸드플랜 복지영역의 시작을 의미하는 사업이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

