[아시아경제 이선애 기자] 한프는 제주지방법원에 제기된 파산 신청이 신청인에 의해 취하됐다고 10일 공시했다.

회사 측은 "지난 4월22일 채권자인 안다인베스트먼트파트너스외 2명이 파산신청을 접수했지만 지난달 20일 신청 취하서를 접수했다"며 "지난 9일 회사 대리인으로부터 신청인의 취하를 확인했다"고 설명했다.

